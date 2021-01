Juventus, crollo del fatturato a causa del Covid: Inter e Juve in rosso (Di martedì 26 gennaio 2021) Juventus – Il Covid ha frenato la crescita di tutte le società europee. La Juventus ha perso il 13% di fatturato, mentre l’Inter addirittura il 20%. Il Barcellona mantiene anche per il 2019/20 la vetta della classifica dei ricavi delle società di calcio. Questo è quanto emerge dalla Football Money League 2021, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte. Nella stagione 2019/20 il club blaugrana ha mantenuto la prima posizione davanti al Real Madrid, seppur con un fatturato di 715 milioni di euro, in netto calo rispetto agli 840 milioni del 2018/19. Juventus, guai per Agnelli: -13% di fatturato La pandemia Covid-19 si riversa in maniera devastante sull’universo calcistico, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 26 gennaio 2021)– Ilha frenato la crescita di tutte le società europee. Laha perso il 13% di, mentre l’addirittura il 20%. Il Barcellona mantiene anche per il 2019/20 la vetta della classifica dei ricavi delle società di calcio. Questo è quanto emerge dalla Football Money League 2021, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte. Nella stagione 2019/20 il club blaugrana ha mantenuto la prima posizione davanti al Real Madrid, seppur con undi 715 milioni di euro, in netto calo rispetto agli 840 milioni del 2018/19., guai per Agnelli: -13% diLa pandemia-19 si riversa in maniera devastante sull’universo calcistico, ...

