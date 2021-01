I ladri arrivano all'ora dell'aperitivo e devastano la casa: il bottino è soltanto un cellulare (Di martedì 26 gennaio 2021) CIVITANOVA - Furto in una casa in pieno centro a Civitanova , i ladri devastano l'appartamento, danneggiano porte e finestre ma alla fine se ne vanno praticamente a mani vuote. L'episodio è avvenuto ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 26 gennaio 2021) CIVITANOVA - Furto in unain pieno centro a Civitanova , il'appartamento, danneggiano porte e finestre ma alla fine se ne vanno praticamente a mani vuote. L'episodio è avvenuto ...

cristina7013 : @Wise_and_Lazy @nexoslaika Decisamente....fosse la volta buona che capiscano di non regalare il recovery ai ladri.… - elafashionable : RT @lalicecorradini: PENSATE SE PERDONO STA CHIAVE AHAHAH I LADRI ARRIVANO #gfvip - lalicecorradini : PENSATE SE PERDONO STA CHIAVE AHAHAH I LADRI ARRIVANO #gfvip - SHIN_Fafnhir : @M5SGiorgio @Mirandola59 60% del parlamento é libetista. Non é scritto ma é altamente probabile. Basta che i ladri… - Remo29749008 : @annapasq @AlfioKrancic @MariaRo99325323 Poi arrivano gli amici dei ladri che non sapendo come giustificare i propr… -

Ultime Notizie dalla rete : ladri arrivano I ladri arrivano all'ora dell'aperitivo e devastano la casa: il bottino è soltanto... Corriere Adriatico I ladri arrivano all'ora dell'aperitivo e devastano la casa: il bottino è soltanto un cellulare

CIVITANOVA – Furto in una casa in pieno centro a Civitanova, i ladri devastano l'appartamento, danneggiano porte e finestre ma alla fine se ne vanno praticamente a mani ...

Uffici della Fiera devastati dai ladri "Tre volte in un mese: accanimento"

Stanze messe a soqquadro, vetri in frantumi e porte scardinate. Il tutto per un magro bottino.. Hanno cercato di portare via la cassaforte ma senza successo. Il presidente: "Piove sul bagnato" ...

CIVITANOVA – Furto in una casa in pieno centro a Civitanova, i ladri devastano l'appartamento, danneggiano porte e finestre ma alla fine se ne vanno praticamente a mani ...Stanze messe a soqquadro, vetri in frantumi e porte scardinate. Il tutto per un magro bottino.. Hanno cercato di portare via la cassaforte ma senza successo. Il presidente: "Piove sul bagnato" ...