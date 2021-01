"Hai parlato di bastone?". Colpo di scena al GF Vip, Oppini "rientra" nella casa e stravolge il copione (Di martedì 26 gennaio 2021) "Ci sono passato un mese e mezzo, ma qualsiasi cosa tu decida di fare sarà appoggiata da noi. Hai parlato di bastone? Io sono qui a sorreggerti". Francesco Oppini commuove tutti al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E Tommaso Zorzi lo vede e piange. Poi dice: “Bello vederti. L'ansia mi ha sempre travolto. Però se mi ha reso meno felice oggi è diverso: voglio vincere". Tommaso è determinato. Vuole andare avanti dopo le la crisi degli ultimi giorni. E Signorini lo mette alle strette: "Bravo, non devi essere vittima della tua ansia". Zorzi vuole dimostrare a se stesso chi è davvero. Tra Oppini e Tommaso basta uno sguardo. Un feeling da veri amici. Qualcosa di insolito, oggi. Ma che commuove tutti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) "Ci sono passato un mese e mezzo, ma qualsiasi cosa tu decida di fare sarà appoggiata da noi. Haidi? Io sono qui a sorreggerti". Francescocommuove tutti al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E Tommaso Zorzi lo vede e piange. Poi dice: “Bello vederti. L'ansia mi ha sempre travolto. Però se mi ha reso meno felice oggi è diverso: voglio vincere". Tommaso è determinato. Vuole andare avanti dopo le la crisi degli ultimi giorni. E Signorini lo mette alle strette: "Bravo, non devi essere vittima della tua ansia". Zorzi vuole dimostrare a se stesso chi è davvero. Trae Tommaso basta uno sguardo. Un feeling da veri amici. Qualcosa di insolito, oggi. Ma che commuove tutti.

