Governo | Conte presenta dimissioni | in carica per disbrigo affari correnti

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio". Lo ha reso noto in un comunicato il segretario generale della Presidenza delle Repubblica, Ugo Zampetti."Il calendario delle consultazioni -ha aggiunto- sarà reso noto attraverso l'Ufficio stampa".

