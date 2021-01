Governo: Conte, 'possiamo andare a testa alta, sempre agito in coscienza e buonafede' (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "possiamo tutti andare a testa alta per come abbiamo servito il Paese e per come abbiamo governato la pandemia". Lo avrebbe detto il premier Giuseppe Conte durante il Cdm riunito questa mattina. Il presidente del Consiglio ha anche rivendicato il risultato incassato dall'Italia sul Recovery plan, sottolineando che, "se è vero che delle cose potevano essere fatte meglio, abbiamo sempre agito in coscienza e buonafede". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "tuttiper come abbiamo servito il Paese e per come abbiamo governato la pandemia". Lo avrebbe detto il premier Giuseppedurante il Cdm riunito questa mattina. Il presidente del Consiglio ha anche rivendicato il risultato incassato dall'Italia sul Recovery plan, sottolineando che, "se è vero che delle cose potevano essere fatte meglio, abbiamoin".

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - nzingaretti : Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca cr… - ladyonorato : Noi diciamo da mesi che il governo Conte è responsabile per le migliaia di vittime. Ora spuntano i verbali del CTS… - grotondi : RT @Affaritaliani: Governo, Rotondi (FI): Conte per un governo di emergenza o unità - fanpage : L'ex sottosegretario Scalfarotto annuncia la linea di Italia Viva #dimissioniconte #crisigoverno #26gennaio -