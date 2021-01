Governo: avanti da oltre un’ora colloquio Conte-Fico (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Si protrae da oltre un’ora l’incontro tra il premier dimissionario Giuseppe Conte e il presidente della Camera, Roberto Fico. Si tratta di una durata inusuale per un colloquio che in genere, per prassi, dura di solito pochi minuti trattandosi di una formalità istituzionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Si protrae dal’incontro tra il premier dimissionario Giuseppee il presidente della Camera, Roberto. Si tratta di una durata inusuale per unche in genere, per prassi, dura di solito pochi minuti trattandosi di una formalità istituzionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - riccardo_fra : La relazione che il ministro #Bonafede terrà la prossima settimana in Parlamento è di importanza cruciale, votare c… - RaiNews : Domani mattina alle 9 il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno le dimissioni del premier #Conte. Notizia in… - marcoregni : RT @FurioGarbagnati: Glossario della crisi : Mai con Renzi, O Conte o voto, Con Renzi no ma con i renziani sì, Vabbè anche con Renzi ma Con… - Ichnos1973 : RT @M5S_Europa: Stiamo affrontando una #pandemia, ma l’irresponsabilità di pochi ci costringe anche ad affrontare una crisi di governo. Ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo avanti Vertice di governo, avanti con rafforzamento maggioranza. Conte sale al Colle, domani tocca al ... Il Sole 24 ORE Governo, Fassina (Leu): Conte con maggioranza allargata unica via

L’unica possibilità è di avere il presidente Conte con una maggioranza allargata” ha detto il deputato di Leu Stefano Fassina dopo che il premier Giuseppe Conte ha dato le dimissioni ed è salito al Qu ...

Crisi di governo: le notizie del 26 gennaio - Diretta

Il premier Giuseppe Conte è atteso da Mattarella per presentare le sue dimissioni, diversi gli scenari in campo, l’obiettivo dei 5Stelle è un reincarico allo stesso Conte per un terzo governo a guida ...

L’unica possibilità è di avere il presidente Conte con una maggioranza allargata” ha detto il deputato di Leu Stefano Fassina dopo che il premier Giuseppe Conte ha dato le dimissioni ed è salito al Qu ...Il premier Giuseppe Conte è atteso da Mattarella per presentare le sue dimissioni, diversi gli scenari in campo, l’obiettivo dei 5Stelle è un reincarico allo stesso Conte per un terzo governo a guida ...