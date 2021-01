Elettra Lamborghini attratta da una concorrente del Grande Fratello Vip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Elettra Lamborghini nelle ultime ore ha lanciato una sessione di domande vero o falso sulle stories di Instagram. Alla domanda di un fan che le chiedeva se fosse ancora attratta dalle donne, Elettra ha ammesso che c’è una concorrente del Grande Fratello Vip da cui si sente attratta: stiamo parlando di Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò. Ecco come ha risposto la regina del twerk, ora sposata col rapper Afro Jack, alla domanda sulla sua bisessualità: “Rosalinda me la farei”Ecco la storia: Ad un altro utente che la chiedeva ironicamente se apprezza le Rosmello, la Lamborghini ha risposto che vedrebbe meglio sé stessa assieme ad Adua, inaugurando la coppia Rosghini. L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di mercoledì 27 gennaio 2021)nelle ultime ore ha lanciato una sessione di domande vero o falso sulle stories di Instagram. Alla domanda di un fan che le chiedeva se fosse ancoradalle donne,ha ammesso che c’è unadelVip da cui si sente: stiamo parlando di Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò. Ecco come ha risposto la regina del twerk, ora sposata col rapper Afro Jack, alla domanda sulla sua bisessualità: “Rosalinda me la farei”Ecco la storia: Ad un altro utente che la chiedeva ironicamente se apprezza le Rosmello, laha risposto che vedrebbe meglio sé stessa assieme ad Adua, inaugurando la coppia Rosghini. L'articolo proviene da Trash Italiano.

