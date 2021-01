Crisi di governo, l’errore (non previsto) è del Pd. E ne pagheremo tutti le conseguenze (Di martedì 26 gennaio 2021) di Giulio Angelini Il Pd ha fatto un errore sicuramente non previsto, data la sua arroganza e il suo cinismo: ha pensato che l’elettore comune, cioè quello che vota sulla base di quello che legge, che vede, e che sente sui media, non avrebbe capito le manovre di Palazzo. Non bisogna aver letto la storia della sinistra o tomi di filosofia politica per capire che il Pd ha smarrito completamente la strada; che non avendo più una sua identità si appoggia a forze politiche, che, invece, una visione chiara ce l’hanno eccome: Forza Italia in primis. Il Pd gioca una partita difficilissima tra equilibri insani, e più si agita e più fa il gioco del nemico. L’elettore ha capito che potrebbe esserci stato un accordo con Italia Viva che poi ha scatenato l’inferno, per arrivare ad un Conte-ter (dopo tutta una serie di teatrini atti a confondere) e ad un rimpasto, nascondendo nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) di Giulio Angelini Il Pd ha fatto un errore sicuramente non, data la sua arroganza e il suo cinismo: ha pensato che l’elettore comune, cioè quello che vota sulla base di quello che legge, che vede, e che sente sui media, non avrebbe capito le manovre di Palazzo. Non bisogna aver letto la storia della sinistra o tomi di filosofia politica per capire che il Pd ha smarrito completamente la strada; che non avendo più una sua identità si appoggia a forze politiche, che, invece, una visione chiara ce l’hanno eccome: Forza Italia in primis. Il Pd gioca una partita difficilissima tra equilibri insani, e più si agita e più fa il gioco del nemico. L’elettore ha capito che potrebbe esserci stato un accordo con Italia Viva che poi ha scatenato l’inferno, per arrivare ad un Conte-ter (dopo tutta una serie di teatrini atti a confondere) e ad un rimpasto, nascondendo nella ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - pablo13461 : Travaglio: Basterebbe pochissimo, cioè che 5Stelle e Pd restassero fermi in blocco sulla linea decisa e ripetuta pe… - prelemiGF21Vi12 : RT @ManfrediPotenti: Tragicomico spettacolo ai danni del Paese. Il Parlamento è fermo a causa della crisi di Governo e delle dimissioni di… -