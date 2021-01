“Cosa è successo dopo la puntata”. Gemma Galgani: il retroscena su Maurizio a UeD, poi la batosta (Di martedì 26 gennaio 2021) Non c’è pace per Gemma Galgani che, come spiegano le anticipazioni, nella puntata di Uomini e Donne in onda martedì 26 gennaio 2021 non solo sarà di nuovo protagonista ma incasserà anche l’ennesima delusione. La puntata in questione fa riferimento alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 13 gennaio e prende avvio da un altro confronto della dama di Torino con Maurizio Guerci. Il cavaliere, è ormai noto, ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza dopo aver affrontato non poche discussioni. Più volte Maurizio ha rivelato in studio di non riuscire a vivere serenamente questa frequentazione e alla fine ha letteralmente spiazzato Gemma mettendo la parola fine alla loro conoscenza. Ma c’è un retroscena che è proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Non c’è pace perche, come spiegano le anticipazioni, nelladi Uomini e Donne in onda martedì 26 gennaio 2021 non solo sarà di nuovo protagonista ma incasserà anche l’ennesima delusione. Lain questione fa riferimento alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 13 gennaio e prende avvio da un altro confronto della dama di Torino conGuerci. Il cavaliere, è ormai noto, ha deciso di mettere fine alla loro conoscenzaaver affrontato non poche discussioni. Più volteha rivelato in studio di non riuscire a vivere serenamente questa frequentazione e alla fine ha letteralmente spiazzatomettendo la parola fine alla loro conoscenza. Ma c’è unche è proprio ...

NicolaPorro : L’ira di #Mattarella, le mosse di #Conte e #Casalino... il retroscena sulle dimissioni del premier ??… - Ibra_official : Non lasciare che nessuno ti dica cosa è possibile o impossibile per te. Il successo parte prima dalla TUA mente. Ma… - andreapurgatori : GOOD MORNING AMERICA. Giura @JoeBiden. #Trump va a casa, ma cosa è successo davvero il 6 gennaio a #CapitolHill?… - messveneto : Focolaio nell'hotel di Marano, negativi gli ultimi due ospiti. L'Oms: niente vaccino Moderna alle donne in gravidan… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Il 26 gennaio 2018 Ilie Horea spariva da #Cosenza. Si è allontanato da un ospedale e non ha dato più sue notizie. Cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successo Serena Enardu, l’auto incendiata: cosa è successo Corriere della Sera Harry Potter diventerà una serie tv?

Indiscrezioni indicano che la famosa saga che vede come protagonista il mago più famoso dell’universo, potrebbe diventare presto una serie tv. Pare che il ...

Prysmian, in Finlandia uno stabilimento zero emissioni nette per la produzione di cavi

Il sito produttivo presso la città finlandese di Pikkala è il primo del gruppo a zero emissioni nette di CO2, ovvero che qualsiasi anidride carbonica rilasciata nell'atmosfera dall'attività produttiva ...

Indiscrezioni indicano che la famosa saga che vede come protagonista il mago più famoso dell’universo, potrebbe diventare presto una serie tv. Pare che il ...Il sito produttivo presso la città finlandese di Pikkala è il primo del gruppo a zero emissioni nette di CO2, ovvero che qualsiasi anidride carbonica rilasciata nell'atmosfera dall'attività produttiva ...