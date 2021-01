Caso Tiziana Cantone, legali madre: Iphone sbloccato per un’ora durante sequestro (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato acceso, sbloccato e utilizzato per oltre un’ora l’Iphone di Tiziana Cantone, la 31enne trovata senza vita in un’abitazione del Napoletano, il 13 settembre 2016, con una pashmina legata al collo. Lo rendono noto gli esperti informatici dell’Emme Team che, insieme con l’avvocato Salvatore Pettirossi, legale di Maria Teresa Giglio, madre della vittima, stanno facendo ulteriori accertamenti sulla morte della ragazza. La 31enne di Mugnano di Napoli, secondo le indagini dell’epoca, decise di togliersi la vita a causa della diffusione su internet di alcuni suoi video privati. Gli investigatori riferirono di non essere riusciti ad accedere al suo cellulare a causa del PIN. Secondo Emme-Team però, qualcuno invece riuscì ad accedere a quel cellulare trovato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato acceso,e utilizzato per oltrel’di, la 31enne trovata senza vita in un’abitazione del Napoletano, il 13 settembre 2016, con una pashmina legata al collo. Lo rendono noto gli esperti informatici dell’Emme Team che, insieme con l’avvocato Salvatore Pettirossi, legale di Maria Teresa Giglio,della vittima, stanno facendo ulteriori accertamenti sulla morte della ragazza. La 31enne di Mugnano di Napoli, secondo le indagini dell’epoca, decise di togliersi la vita a causa della diffusione su internet di alcuni suoi video privati. Gli investigatori riferirono di non essere riusciti ad accedere al suo cellulare a causa del PIN. Secondo Emme-Team però, qualcuno invece riuscì ad accedere a quel cellulare trovato ...

