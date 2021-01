Bimbo impiccato, Falco (Corecom): Vigilare attentamente sulle sfide social (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il nuovo drammatico episodio accaduto a Bari, a pochi giorni di distanza da quello di Palermo, che ha visto un bambino di appena nove anni togliersi la vita in casa con un laccio stretto alla gola impone una vigilanza attenta e capillare sulle sfide social e sull’incremento a dir poco preoccupante della violenza e degli atti di autolesionismo tra i minori”. Ad affermarlo è Domenico Falco, presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania. “Un allarme sociale troppo sottovalutato, che merita risposte immediate da parte di tutte le istituzioni. Sarà la magistratura a fare luce su queste tragiche morti – ha aggiunto Falco – ma possiamo dire fin d’ora che i nostri ragazzi vivono un momento di estremo sbandamento e rischiano di diventare prede facili delle distorsioni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il nuovo drammatico episodio accaduto a Bari, a pochi giorni di distanza da quello di Palermo, che ha visto un bambino di appena nove anni togliersi la vita in casa con un laccio stretto alla gola impone una vigilanza attenta e capillaree sull’incremento a dir poco preoccupante della violenza e degli atti di autolesionismo tra i minori”. Ad affermarlo è Domenico, presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania. “Un allarmee troppo sottovalutato, che merita risposte immediate da parte di tutte le istituzioni. Sarà la magistratura a fare luce su queste tragiche morti – ha aggiunto– ma possiamo dire fin d’ora che i nostri ragazzi vivono un momento di estremo sbandamento e rischiano di diventare prede facili delle distorsioni ...

