Bambino morto, la madre lo trova impiccato a 9 anni (Di martedì 26 gennaio 2021) Le forze dell'ordine stanno conducendo una inchiesta in merito al caso di un Bambino morto in casa. La mamma lo ha trovato così, penzolante dopo che il ragazzino si è impiccato. La Procura di Bari ha ipotizzato il reato di istigazione al suicidio, ci sarebbero però differenze rispetto al recente caso di Palermo. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rtl1025 : ?? Un #bambino di 9 anni è morto impiccato questo pomeriggio a #Bari, nella sua casa, nel quartiere San Girolamo. S… - Agenzia_Ansa : Bambino morto a #Bari, indagini per istigazione al suicidio 'Atto dovuto', al momento nessun collegamento con gioch… - djaniceto : RT @Corriere: Bimbo di 9 anni morto, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrati pc e smartphone - codeghino10 : RT @Corriere: Bimbo di 9 anni morto, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrati pc e smartphone - infoitinterno : Bari, bambino morto impiccato: il pm indaga per istigazione al suicidio -