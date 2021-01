ABI | Recovery per emergenze sociali e investimenti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ilplan va usato per lee per sostenere gli. Lo affermano il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, e il direttore generale Giovanni Sabatini che oggi avrebbero dovuto incontrare il premier Giuseppe Conte per un confronto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le dimissioni dell’esecutivo “hanno impedito lo svolgimento dell’incontro” ma l’associazione bancaria “rende noto ciò che avrebbe illustrato al Governo”. Patuelli sottolinea che “le banche sostengono ogni settore economico e apprezzano innanzitutto l’utilizzazione dei fondi europei per, dopo una fase di prevalenti necessari sostegni alle. In proposito l’Abi ha inviato al governo un documento sulle forme degli ...