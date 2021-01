Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 07:30 (Di lunedì 25 gennaio 2021) VIABILITA’ DEL 25 GENNAIO 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio: A Roma ATTIVE LE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) VIABILITA’ DEL 25 GENNAIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PRENESTINA ETERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONESUD; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: AATTIVE LE ...

