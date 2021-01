Ultimi sondaggi Ipsos: a sorpresa cresce il consenso del governo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ad aver capito le ragioni della crisi politica che ha investito il Conte bis è il 38% degli italiani. Il 42% afferma di non aver compreso le ragioni dello strappo di Italia Viva. Percentuale che aumenta sopra il 50% tra gli elettori Pd mentre rimane sotto il 50% se si prendono in esame gli elettorati degli altri partiti. Sono alcune dei dati degli Ultimi sondaggi Ipsos realizzati per il Corriere della Sera. Secondo l’indagine, il 50% degli italiani si riconosce nella posizione assunta dal premier Conte mentre solo il 14% si rivede nelle argomentazioni espresse da Renzi. E mentre gli elettori di M5S e Pd si schierano a maggioranza con il presidente del Consiglio, il centrodestra si divide: la maggioranza relativa degli elettori di Lega e Fdi preferisce non prendere le parti di nessuno dei due mentre quasi un elettore di Forza ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ad aver capito le ragioni della crisi politica che ha investito il Conte bis è il 38% degli italiani. Il 42% afferma di non aver compreso le ragioni dello strappo di Italia Viva. Percentuale che aumenta sopra il 50% tra gli elettori Pd mentre rimane sotto il 50% se si prendono in esame gli elettorati degli altri partiti. Sono alcune dei dati deglirealizzati per il Corriere della Sera. Secondo l’indagine, il 50% degli italiani si riconosce nella posizione assunta dal premier Conte mentre solo il 14% si rivede nelle argomentazioni espresse da Renzi. E mentre gli elettori di M5S e Pd si schierano a maggioranza con il presidente del Consiglio, il centrodestra si divide: la maggioranza relativa degli elettori di Lega e Fdi preferisce non prendere le parti di nessuno dei due mentre quasi un elettore di Forza ...

