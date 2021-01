Twitch ospiterà una diretta dedicata all'industria del gaming con protagonista Reggie Fils-Aime e altri big del settore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Reggie Fils-Aimé, l'ex presidente di Nintendo of America, si unirà ai colleghi dell'E3 Jack Tretton e Robbie Bach per un dibattito sull'industria dei videogiochi, ospitata e trasmessa da Twitch nella nottata di mercoledì. Tretton è stato il volto americano dell'era PlayStation 3, alla guida di Sony Computer Entertainment America dal 2008 fino all'inizio del 2014. Bach ha guidato la divisione Microsoft Entertainment & Devices attraverso i lanci di Xbox e Xbox 360, prima di lasciare l'azienda nel 2010. Fils-Aimé, ovviamente, è stato una presenza storica durante le presentazioni all'E3, nei Nintendo Direct e nelle apparizioni televisive. La loro discussione sarà moderata dal content creator di Twitch Okaydrian. Un comunicato stampa di Twitch afferma che il panel ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021)-Aimé, l'ex presidente di Nintendo of America, si unirà ai colleghi dell'E3 Jack Tretton e Robbie Bach per un dibattito sull'dei videogiochi, ospitata e trasmessa danella nottata di mercoledì. Tretton è stato il volto americano dell'era PlayStation 3, alla guida di Sony Computer Entertainment America dal 2008 fino all'inizio del 2014. Bach ha guidato la divisione Microsoft Entertainment & Devices attraverso i lanci di Xbox e Xbox 360, prima di lasciare l'azienda nel 2010.-Aimé, ovviamente, è stato una presenza storica durante le presentazioni all'E3, nei Nintendo Direct e nelle apparizioni televisive. La loro discussione sarà moderata dal content creator diOkaydrian. Un comunicato stampa diafferma che il panel ...

