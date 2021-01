Tommaso Zorzi, parla il suo ultimo flirt prima del GF Vip: “Ecco perché ho raccontato di noi…” (Di lunedì 25 gennaio 2021) E dopo la prima moglie di Zenga e il fratello “segreto” di Stefania Orlando, spunta fuori il presunto ex di Tommaso Zorzi, tale Kevin. Ad ospitarlo Barbara d’Urso nel salotto di Live, in onda su Canale 5 con la sua parentesi notturna dedicata al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, flirt con Kevin: “Ecco perché ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 25 gennaio 2021) E dopo lamoglie di Zenga e il fratello “segreto” di Stefania Orlando, spunta fuori il presunto ex di, tale Kevin. Ad ospitarlo Barbara d’Urso nel salotto di Live, in onda su Canale 5 con la sua parentesi notturna dedicata al Grande Fratello Vip.con Kevin: “ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - trash_italiano : Il sottopancia “CECILIA CAPRIOTTI E LA GUERRA CON LA TATA DI TOMMASO ZORZI” ?? #noneladurso - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - giuliadeluca31 : RT @nneverajoy: Aereo Tommaso Zorzi??? ??WE ARE BACK?? ?Completiamo insieme il nostro settimo aereo? #TZVIP - nneverajoy : Aereo Tommaso Zorzi??? ??WE ARE BACK?? ?Completiamo insieme il nostro settimo aereo? #TZVIP -