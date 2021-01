Tifo per una squadra che perde spesso. E sono abbastanza depresso (Di lunedì 25 gennaio 2021) FALLI DA DIETRO – 19a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Il Milan è campione d’Inverno. Il titolo – si sa – ha mero valore scaramantico. Secondo una statistica più o meno attendibile chi è primo a gennaio, lo è anche a maggio. Salve qualche dolorosa eccezione che riguarda più da presso il mesto Tifoso azzurrognolo. Il Milan intanto è campione d’Inverno. Questo il lato positivo. Il Milan becca tre gol dall’Atalanta. Questo il lato negativo. Letteralmente dominato da una Dea indiavolata che manda all’inferno il Diavolo. Una gara esemplare. Azioni in velocità, esecuzioni geometriche. Una squadra consapevole della propria forza. Delle proprie certezze tattiche. Della propria identità. Perfezione assoluta. Su tutti un Ilicic stellare. Praticamente immarcabile. Impossibile togliergli la palla dai piedi. Pura lezione di calcio. Può sognare in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) FALLI DA DIETRO – 19a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Il Milan è campione d’Inverno. Il titolo – si sa – ha mero valore scaramantico. Secondo una statistica più o meno attendibile chi è primo a gennaio, lo è anche a maggio. Salve qualche dolorosa eccezione che riguarda più da presso il mestoso azzurrognolo. Il Milan intanto è campione d’Inverno. Questo il lato positivo. Il Milan becca tre gol dall’Atalanta. Questo il lato negativo. Letteralmente dominato da una Dea indiavolata che manda all’inferno il Diavolo. Una gara esemplare. Azioni in velocità, esecuzioni geometriche. Unaconsapevole della propria forza. Delle proprie certezze tattiche. Della propria identità. Perfezione assoluta. Su tutti un Ilicic stellare. Praticamente immarcabile. Impossibile togliergli la palla dai piedi. Pura lezione di calcio. Può sognare in ...

Azione_it : 'Apprensione per i possibili ritardi sulla consegna dei vaccini. La strategia di Arcuri? 'Aspettare, un po' ansiosi… - CalabriaTw : Prima Mario Monti poi Romano Prodi: cresce il fronte anti liberale che, in piena crisi economica, fa il tifo per l’… - napolista : Tifo per una squadra che perde spesso. E sono abbastanza depresso Il Napoli al Bentegodi gioca a meraviglia per tr… - yoontelepathyy : @njcth @bacvkdoor @PURPLE_A82 @TeddybearTaeV amo io faccio il tifo per te - VeronelliD : @claudiocerasa Da abbonato al Foglio non mi spiego il tifo sfrenato del suo direttore per un Conte ter che, dopo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifo per Guenda Goria, tifo per mamma al Gf Vip e intanto sogno il '700 - Ultima Ora Agenzia ANSA Matthias Sindelar: il giocatore simbolo che si oppose a Hitler

Matthias Sindelar rappresentò la figura che si oppose all'annessione e lo fece con una famoso gesto calcistico.

La proposta della Lega Serie A a Spadafora: stadi aperti ai vaccinati

L'AD Luigi De Siervo spiega la situazione: "Il danno causato dalla pandemia è attorno ai 700 milioni di euro, rischia di salire fino a 1,2 miliardi".

Matthias Sindelar rappresentò la figura che si oppose all'annessione e lo fece con una famoso gesto calcistico.L'AD Luigi De Siervo spiega la situazione: "Il danno causato dalla pandemia è attorno ai 700 milioni di euro, rischia di salire fino a 1,2 miliardi".