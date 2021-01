Sparatoria a Indianapolis | perde la vita anche una diciannovenne incinta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Auna ragazza di 19 anni,, è morta in seguito ad una: le circostanze sono ancora da chiarire(immagine a scopo illustrativo fonte Pixabay)A, negli Stati Uniti, si è consumata una vera e propria strage. Nella cittadina dello stato dell’Indiana, 820 mila abitanti circa, nel nord-est degli Stati uniti, si è svolta una tragedia che vede coinvolta un’intera famiglia, tra cui un minore. La polizia ha definito l’accaduto come la peggior strage avvenuta nell’ultimo decennio nello Stato dell’Indiana. Leggi: Stati Uniti, paura a Capitol Hill: irruzione dei fan di Donald Trump, spari e feriti: cosa è successo? Nella città di ...

A Indianapolis in una sparatoria con diverse vittime perde la vita anche una diciannovenne, incinta: le circostanze sono ancora da chiarire ...Dopo pochi minuti, in un residence poco distante, sono stati trovati i corpi di cinque persone: tutte uccise da armi da fuoco. Non e' ancora chiara la causa della sparatoria, che la polizia ha definit ...