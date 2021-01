Ritorno in classe, Giannelli (ANP): “Il problema è sempre quello che accade fuori dalla scuola” (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Si può tornare a scuola con le dovute cautele e precauzioni. Stiamo sentendo di varianti oltre a quella inglese, piuttosto temibili o ritenute tali dagli esperti, è quindi evidente che non possiamo minimamente allentare le condizioni di sicurezza e i requisiti per tornare garantendo ai ragazzi e a tutta lapopolazione la massima sicurezza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Si può tornare acon le dovute cautele e precauzioni. Stiamo sentendo di varianti oltre a quella inglese, piuttosto temibili o ritenute tali dagli esperti, è quindi evidente che non possiamo minimamente allentare le condizioni di sicurezza e i requisiti per tornare garantendo ai ragazzi e a tutta lapopolazione la massima sicurezza". L'articolo .

ilriformista : Sembra una barzelletta ma non lo è. Esperti convocati 24 ore prima del ritorno in classe confermano riapertura… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Giannelli (ANP): “Il problema è sempre quello che accade fuori dalla scuola” - PrimaCommunica2 : Scuola: il ritorno in classe di circa un milione di studenti tra scioperi ed occupazioni - zazoomblog : Ritorno in classe per 70 mila studenti Da oggi in aula al 50% a Bergamo - #Ritorno #classe #studenti #Bergamo - Open_gol : Tra false partenze, sentenze dei Tar e scontri tra governo e regioni, la scuola prova a ripartire: oggi torna in cl… -