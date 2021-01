Quattro persone disperse sul Monte Velino, sul posto le squadre di ricerca del soccorso alpino (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Aquila - Quattro persone di Avezzano risultano disperse in zona Valle Majelana, sul massiccio del Velino, alla loro ricerca sono partite con gli sci delle squadre del soccorso alpino e Speleologico della stazione di Avezzano, L’Aquila e Sulmona ed è stata allertata anche la Guardia di Finanza, per localizzare e mettere in salvo le Quattro persone, tre uomini e una donna, che non rispondono ai cellulari. I Quattro usciti per una passeggiata in montagna, non avevano gli sci al seguito, ma non sono rientrati a casa e il papà di uno di loro ha allertato il soccorso alpino. I Quattro sono degli amanti della montagna e sono partiti dal Rifugio Casale da ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Aquila -di Avezzano risultanoin zona Valle Majelana, sul massiccio del, alla lorosono partite con gli sci delledele Speleologico della stazione di Avezzano, L’Aquila e Sulmona ed è stata allertata anche la Guardia di Finanza, per localizzare e mettere in salvo le, tre uomini e una donna, che non rispondono ai cellulari. Iusciti per una passeggiata in montagna, non avevano gli sci al seguito, ma non sono rientrati a casa e il papà di uno di loro ha allertato il. Isono degli amanti della montagna e sono partiti dal Rifugio Casale da ...

