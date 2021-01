Pre Olimpico di Trieste | vince L’Ungheria con merito

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Alla fine è arrivato il verdetto ma l’esito non è stato felice per i colori azzurri del Setterosa. Il Predidomenica 24 Gennaio 2021 ha decretato la squadra vincitrice che ha cannibalizzato qualsiasi avversario: si tratta della macchina da guerra Ungherese. L’Italia è fuori dai giochi di Tokio perché ha perso la semifinale proprio cone poi nella finalina per il terzo posto con la Grecia. Pallanuoto Femminile: L’Italia travolge la Slovacchia Predi: cosa è successo nella semifinale con? Facciamo un piccolo passo indietro, l‘Italia della pallanuoto femminile è riuscita are i quarti di finale. Infatti le azzurre del Setterosa hanno battuto per 15-6 Israele. In gol sono andate tutte le ...