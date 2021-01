Pd, Zingaretti: 'Con Conte per un nuovo governo ampio ed europeista' (Di lunedì 25 gennaio 2021) 'Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca credibilità e stabilità per affrontare le grandi sfide che l'Italia ha davanti'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 gennaio 2021) 'Conper unchiaramentee sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca credibilità e stabilità per affrontare le grandi sfide che l'Italia ha davanti'. Lo ...

FratellidItalia : ?? Con che coraggio questa gente si definisce democratica?? ?? Link ?? - RaiNews : Domani mattina alle 9 il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno le dimissioni del premier #Conte. Notizia in… - fattoquotidiano : Zingaretti: “Renzi ci ha portato al rischio di elezioni anticipate. Il Pd non le vuole e lavora a un esecutivo auto… - riotta : RT @Zeta_Luiss: #Governo: #Conte ha convocato il #cdm per domani mattina alle ore 9.00, salirà al #Quirinale per rassegnare le sue dimissio… - RobyDim : Il CIO squalifica l’Italia e non parteciperemo alle Olimpiadi con la nostra bandiera. Grazie governo Conte, Zingare… -