Pandemia, rilancio, digitalizzazione: al via World Economic Forum di Davos "virtuale" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come per altri eventi, l'emergenza Covid-19 non ha risparmiato neppure l'edizione 2021 del World Economic Forum, quest'anno in modalità virtuale, fino al 29 gennaio. Nella giornata di ieri, con la cerimonia di inaugurazione, si è ufficialmente alzato il sipario sulla settimana di Davos, l'ultima di gennaio che tradizionalmente riunisce sulle Alpi svizzere, nel Cantone dei Grigioni, i grandi della Terra che si danno appuntamento con l'ambizione di dettare l'Agenda globale. Al centro, ovviamente, Pandemia e prossime sfide. Oggi, lunedì, si entra nel vivo con "15 special address" di capi di Stato e di governo del G20 e delle organizzazioni internazionali. Il settore privato sarà rappresentato da oltre 500 presidenti e amministratori delegati di aziende di tutto il mondo.

