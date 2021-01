Paderno Dugnano, attivata la fibra per le prime 5200 unità immobiliari (Di lunedì 25 gennaio 2021) La rete a banda ultra larga di Open Fiber è ora disponibile anche nelle case, nelle aziende e negli uffici di Paderno Dugnano. Grazie a un investimento di 6 milioni di euro si sta completando la posa di una nuova infrastruttura in fibra di oltre 50 km, gran parte della quale già realizzata. I cittadini td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 25 gennaio 2021) La rete a banda ultra larga di Open Fiber è ora disponibile anche nelle case, nelle aziende e negli uffici di. Grazie a un investimento di 6 milioni di euro si sta completando la posa di una nuova infrastruttura indi oltre 50 km, gran parte della quale già realizzata. I cittadini td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Paderno Dugnano, attivata la fibra per le prime 5200 unità immobiliari - mondomobileweb : Paderno Dugnano raggiunta da Open Fiber: cablate in fibra ottica le prime 5200 unità abitative - TV7Benevento : Open Fiber porta la fibra a Paderno Dugnano, nell'hinterland milanese... - OpenFiberIT : La rete #FTTH di #OpenFiber arriva nel Comune di @pad_dugnano. Al via la fase di commercializzazione per le prime 5… - ilarymary : Video. Furto in gioielleria e tentativo di furto con raggiro a Paderno Dugnano. 5 arresti dei carabinieri… -