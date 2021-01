Nel Pd sono offesi (con Renzi) e rischiano di essere anche umiliati (da Conte) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Partito democratico è diviso. Molti, soprattutto nei gruppi parlamentari, non vogliono morire per Giuseppe Conte e hanno capito che proprio Conte è un ostacolo per la governabilità del Paese, per cui si pongono il problema di cercare altre strade che salvino la legislatura e la faccia. Già, c’è anche un problema di “faccia” in questa vicenda. Lo ha scritto su Twitter Alfredo D’Attorre, ex deputato bersaniano. “Non perdere la faccia”: come al solito nei momenti salienti a sinistra è l’ora dei rancori, dei risentimenti, dei sospetti, e se ne fa una questione, si direbbe, di dignità. I dirigenti e i militanti del Pd, partito che proviene da due antiche famiglie ove la Politica, con la sua dose di compromessi, fu stella polare, sono infatti offesi – non sapremmo trovare altra parola – perché si sentono ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Partito democratico è diviso. Molti, soprattutto nei gruppi parlamentari, non vogliono morire per Giuseppee hanno capito che proprioè un ostacolo per la governabilità del Paese, per cui si pongono il problema di cercare altre strade che salvino la legislatura e la faccia. Già, c’èun problema di “faccia” in questa vicenda. Lo ha scritto su Twitter Alfredo D’Attorre, ex deputato bersaniano. “Non perdere la faccia”: come al solito nei momenti salienti a sinistra è l’ora dei rancori, dei risentimenti, dei sospetti, e se ne fa una questione, si direbbe, di dignità. I dirigenti e i militanti del Pd, partito che proviene da due antiche famiglie ove la Politica, con la sua dose di compromessi, fu stella polare,infatti– non sapremmo trovare altra parola – perché si sentono ...

GassmanGassmann : 6 milioni gli ebrei uccisi in Europa dai nazi-fascisti . I Savoia avallarono le leggi razziali nel nostro paese e p… - borghi_claudio : @LucaBizzarri Beh si. Io poi nella mia breve esperienza finora di politico per esempio ho visto uno che ha fatto qu… - matteosalvinimi : #Salvini: non sono io che dal nulla chiedo le elezioni, è nei fatti che questo governo non c’è, hanno fatto tutto l… - CuocoFiorellino : RT @Danyela_78: I bambini sono quella cosa meravigliosa che mentre tu vai di fretta tra un 'dai' e l'altro, loro fanno le bolle con la cann… - agathadeline : @bellelepadelle hahahahha la mia vita è parecchio deprimente potrei farti un riassuntino di due righe e capiresti g… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel sono Zona rossa per errore, è caccia al colpevole. Le mail della Lombardia: “I dati sono cambiati adesso ricalc... la Repubblica Quali sono gli obiettivi?

Nel dibattito pubblico su "I diritti e le responsabilità dei medici e dei pazienti nei moderni sistemi sanitari (questioni giuridiche ed etiche 2018-2019)", lo scopo principale era quello di informare ...

Corriere dello Sport - Gattuso vacillante a Napoli: spunta Benitez

Il sesto k.o. in campionato in quel di Verona è un dato pesantissimo per il Napoli: la posizione di Gattuso non è più così salda, occhio a Benitez.

Nel dibattito pubblico su "I diritti e le responsabilità dei medici e dei pazienti nei moderni sistemi sanitari (questioni giuridiche ed etiche 2018-2019)", lo scopo principale era quello di informare ...Il sesto k.o. in campionato in quel di Verona è un dato pesantissimo per il Napoli: la posizione di Gattuso non è più così salda, occhio a Benitez.