Napoli, giallo sulla morte in albergo del medico: porta chiusa dall’interno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono le indagini della polizia sulla morte del medico che è stato ritrovato senza vita nella stanza dell’Hotel Majestic di Chiaia. Secondo le prime ricostruzioni la porta sarebbe stato chiusa dall’interno. Il corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina da una cameriera dell’albergo. Il plesso era stato allertato dalla moglie del 51enne che non avendo ricevuto notizie dal marito aveva iniziato a preoccuparsi. La porta era quindi chiusa dall’interno e quindi secondo gli inquirenti potrebbe essersi trattato di un malore o suicidio. Gli investigatori però non escludono altre ipotesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Proseguono le indagini della poliziadelche è stato ritrovato senza vita nella stanza dell’Hotel Majestic di Chiaia. Secondo le prime ricostruzioni lasarebbe stato. Il corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina da una cameriera dell’. Il plesso era stato allertato dalla moglie del 51enne che non avendo ricevuto notizie dal marito aveva iniziato a preoccuparsi. Laera quindie quindi secondo gli inquirenti potrebbe essersi trattato di un malore o suicidio. Gli investigatori però non escludono altre ipotesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Medico 51enne trovato morto in una stanza d'albergo, è giallo #Napoli - intertristi : @gattusismo__ @_schiaffino__ Spaccarono un dente contro Napoli neanche giallo..... - Gazzettino : #napoli, noto #chirurgo trovato #morto in una stanza d'albergo: è giallo - occhio_notizie : Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un medico 51enne originario di Ischia. Sono in corso le indagini… - Gnappo_Molinara : @LucaQuasimodo @finoallafine221 @ProVercelli1892 Se ritieni che il Napoli attuale non sia detentore degli scudetti… -