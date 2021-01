Minecraft, dei fan sono riusciti a scoprire la mappa di Herobrine dopo dieci anni (Di lunedì 25 gennaio 2021) dopo più di dieci anni, all'interno di Minecraft è stato scoperto finalmente la mappa di Herobrine, il tutto grazie ad un gruppo di fan che ha unito i propri sforzi, portando alla luce così uno dei misteri presenti ancora nel gioco. Herobrine è nato come una storia creepypasta che ha avuto origine nel 2010, prima di essere reso popolare dallo streamer di Brocraft, Copeland. La versione di Copeland del creeypasta includeva una rappresentazione elaborata e inquietante di Steve di Minecraft che roteava freneticamente gli occhi. Herobrine nel corso del tempo è diventato un vero e proprio meme per la community. Il gruppo Minecraft MinecraftAtHome ha annunciato il successo della sua ricerca durata ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021)più di, all'interno diè stato scoperto finalmente ladi, il tutto grazie ad un gruppo di fan che ha unito i propri sforzi, portando alla luce così uno dei misteri presenti ancora nel gioco.è nato come una storia creepypasta che ha avuto origine nel 2010, prima di essere reso popolare dallo streamer di Brocraft, Copeland. La versione di Copeland del creeypasta includeva una rappresentazione elaborata e inquietante di Steve diche roteava freneticamente gli occhi.nel corso del tempo è diventato un vero e proprio meme per la community. Il gruppoAtHome ha annunciato il successo della sua ricerca durata ...

