LIVE – Discesa maschile Kitzbuehel 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di lunedì 25 gennaio 2021) La DIRETTA scritta del super-G maschile di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Si conclude la tre giorni di gare per i velocisti sulla Streif. Gli azzurri vanno a caccia di un buon risultato nell’ultima gara della tappa sulla pista austriaca. La gara è in programma lunedì 25 gennaio alle ore 10:45. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lascritta del super-Gdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Si conclude la tre giorni di gare per i velocisti sulla Streif. Gli azzurri vanno a caccia di un buon risultato nell’ultima gara della tappa sulla pista austriaca. La gara è in programma lunedì 25 gennaio alle ore 10:45. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

infoitsport : LIVE da Kitzbuehel: oggi sulla Streif è tutto perfetto per la discesa n° 2. Paris, è il tuo giorno - infoitsport : LIVE Sci Alpino, Discesa Streif in DIRETTA: Feuz in testa. Innerhofer quarto! Paris lontano dal podio. che paura Kr… - infoitsport : LIVE Sci Alpino, Discesa Streif in DIRETTA: 4° Innerhofer. Paris: 'Non me la sento di rischiare con poca luce' - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Tutto pronto per la discesa di Kitzbuehel ???????? Segui la gara LIVE su - IoCercoDiMe : RT @Eurosport_IT: Tutto pronto per la discesa di Kitzbuehel ???????? Segui la gara LIVE su -