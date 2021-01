L’email del 7 gennaio in cui l’Iss avvertiva la Lombardia: “Ricordo il problema dei vostri dati”. La richiesta di rettificare l’Rt è arrivata il 22 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il primo avvertimento dell’Istituto superiore di sanità alla Lombardia riguardo a un errore nella trasmissione dei suoi dati sui casi Covid risale almeno al 7 gennaio, cioè una settimana prima che la Regione finisse (per sbaglio) in zona rossa. Lo conferma un’email inviata quel giorno da un tecnico dell’Iss al Pirellone e mostrata al Tg1. “Ti Ricordo il problema dei vostri dati con data inizio sintomi e mai uno stato clinico a conferma di questo”, si legge. “Dobbiamo cercare di lavorare per risolvere questo problema vista la forte differenza tra Lombardia e le altre regioni al riguardo”. Poche parole che sembrano smentire le ricostruzioni fornite sin qui dal governatore Attilio Fontana, secondo cui sarebbero stati i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il primo avvertimento dell’Istituto superiore di sanità allariguardo a un errore nella trasmissione dei suoisui casi Covid risale almeno al 7, cioè una settimana prima che la Regione finisse (per sbaglio) in zona rossa. Lo conferma un’email inviata quel giorno da un tecnico delal Pirellone e mostrata al Tg1. “Tiildeicon data inizio sintomi e mai uno stato clinico a conferma di questo”, si legge. “Dobbiamo cercare di lavorare per risolvere questovista la forte differenza trae le altre regioni al riguardo”. Poche parole che sembrano smentire le ricostruzioni fornite sin qui dal governatore Attilio Fontana, secondo cui sarebbero stati i ...

