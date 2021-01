Lazio: Luis Alberto riassapora il campo dopo l’operazione, assenti Strakosha e Luiz Felipe (Di lunedì 25 gennaio 2021) La vittoria contro il Sassuolo è ormai alle spalle, la Lazio è già concentrata sul prossimo match contro l’Atalanta, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, prima di incontrare di nuovo la squadra di Gasperini in campionato per la prima giornata di ritorno di Serie A. Gli uomini di Inzaghi sono tornati ad allenarsi nel centro sportivo di Formello dove i giocatori schierati titolari contro la squadra di De Zerbi hanno svolto la classica seduta in palestra con gli altri a lavorare sul campo. Tra questi ultimi si è rivisto anche Luis Alberto, tornato a correre dopo l’operazione per appendicite. Lo spagnolo ha effettuato una corsetta blanda con ai piedi le scarpe da ginnastica, salterà di certo il doppio impegno contro l’Atalanta ma è probabile che riesca a rendersi disponibile per ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) La vittoria contro il Sassuolo è ormai alle spalle, laè già concentrata sul prossimo match contro l’Atalanta, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, prima di incontrare di nuovo la squadra di Gasperini in campionato per la prima giornata di ritorno di Serie A. Gli uomini di Inzaghi sono tornati ad allenarsi nel centro sportivo di Formello dove i giocatori schierati titolari contro la squadra di De Zerbi hanno svolto la classica seduta in palestra con gli altri a lavorare sul. Tra questi ultimi si è rivisto anche, tornato a correreper appendicite. Lo spagnolo ha effettuato una corsetta blanda con ai piedi le scarpe da ginnastica, salterà di certo il doppio impegno contro l’Atalanta ma è probabile che riesca a rendersi disponibile per ...

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - RaiSport : ? #LuisAlberto torna a correre #Lazio subito al lavoro per preparare la trasferta di #CoppaItalia contro l'… - sportface2016 : #SerieA | #Lazio: #LuisAlberto riassapora il campo dopo l'operazione, assenti #Strakosha e #LuizFelipe - ILOVEPACALCIO : #Lazio: #Luis #Alberto torna a correre, ottimismo per la partita di Domenica - Ilovepalermocalcio - calciodangolo_ : #Lazio: #LuisAlberto ci crede?? si allena a #Formello e spera in una convocazione per la partita di #SerieA di domen… -