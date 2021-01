Il “lasciapassare” per i vaccinati avrà senso solo se varrà in tutta Europa (o almeno in tutta Italia) (Di lunedì 25 gennaio 2021) La campagna vaccinale Italiana era iniziata coi migliori degli auspici, ma, tra i ritardi negli approvvigionamenti di Pfizer e le mancate approvazioni dei possibili sostituti, ora sembra annaspare nel mare dell’incertezza. E, come se non bastasse, a creare ulteriore scompiglio ci pensano i politici impreparati, che, oltre ai pasticci e alla confusione su aperture, chiusure e permessi, annunciano una risposta scomposta e frammentaria sul grande tema del patentino vaccinale: dimostrandosi così incapaci di decidere. In questo caos, il primo punto dal quale partire è cercare di capire che cosa sia il patentino vaccinale: un certificato di avvenuta vaccinazione, digitale o card, che, almeno negli intenti, consentirebbe l’accesso e quindi il ritorno a una vita normale. In questo modo, infatti, i neopatentati potrebbero far ritorno in palestra, andare al ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 25 gennaio 2021) La campagna vaccinalena era iniziata coi migliori degli auspici, ma, tra i ritardi negli approvvigionamenti di Pfizer e le mancate approvazioni dei possibili sostituti, ora sembra annaspare nel mare dell’incertezza. E, come se non bastasse, a creare ulteriore scompiglio ci pensano i politici impreparati, che, oltre ai pasticci e alla confusione su aperture, chiusure e permessi, annunciano una risposta scomposta e frammentaria sul grande tema del patentino vaccinale: dimostrandosi così incapaci di decidere. In questo caos, il primo punto dal quale partire è cercare di capire che cosa sia il patentino vaccinale: un certificato di avvenuta vaccinazione, digitale o card, che,negli intenti, consentirebbe l’accesso e quindi il ritorno a una vita normale. In questo modo, infatti, i neopatentati potrebbero far ritorno in palestra, andare al ...

