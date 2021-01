“Ecco le mie 10 donne”. Sanremo 2021, Amadeus annuncia le sue co-conduttrici. Una più bella dell’altra (Di lunedì 25 gennaio 2021) Grandi novità per Sanremo 2021. Il Corriere della sera ha svelato in anteprima quali saranno le dieci donne che accompagneranno Amadeus lungo le cinque serate della kermesse canora. conduttrici, attrici e cantanti: dopo Elodie e Matilda De Angelis, il direttore artistico ha puntato su personaggi particolarmente apprezzati dal pubblico italiano. Due donne per ogni serata del Festival che si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021. Accanto ad Amadeus saranno 10 le co-conduttrici che illumineranno Sanremo 2021. Attrici, conduttrici e qualche volto già visto lo scorso anno. Oltre alla cantante Elodie e all’attrice Matilda De Angelis, il sito del Corriere della sera anticipa i nomi delle restanti 8 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Grandi novità per. Il Corriere della sera ha svelato in anteprima quali saranno le dieciche accompagnerannolungo le cinque serate della kermesse canora., attrici e cantanti: dopo Elodie e Matilda De Angelis, il direttore artistico ha puntato su personaggi particolarmente apprezzati dal pubblico italiano. Dueper ogni serata del Festival che si svolgerà dal 2 al 6 marzo. Accanto adsaranno 10 le co-che illumineranno. Attrici,e qualche volto già visto lo scorso anno. Oltre alla cantante Elodie e all’attrice Matilda De Angelis, il sito del Corriere della sera anticipa i nomi delle restanti 8 ...

