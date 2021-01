Driver AMD Adrenalin 21.1.1: primo update del 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) AMD rilascia il primo update del Driver, versione 21.1.1, del nuovo anno per Adrenalin introducendo il supporto a Hitman 3 e Quake II RTX Il colosso statunitense approfitta della partnership con IO Interactive per aggiornare il proprio Driver per il supporto completo a Hitman 3. L’ultimo capitolo dell’agente 47 è arrivato sul mercato lo scorso 20 Gennaio. I test fatti da AMD riscontrano un miglioramento del circa il 10% rispetto al Driver 20.12.1. Tale comparativa è stata effettuata su una build, ovviamente tutta AMD, con una GPU RX 6800 XT da 16 GB e una CPU Ryzen 9 5900X con Hitman 3 in esecuzione con impostazioni 4K Ultra. Insomma, il top per il gaming in casa AMD. Oltre a Hitman 3, il Driver AMD Adrenalin 21.1.1 supporta completamente anche ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 25 gennaio 2021) AMD rilascia ildel, versione 21.1.1, del nuovo anno perintroducendo il supporto a Hitman 3 e Quake II RTX Il colosso statunitense approfitta della partnership con IO Interactive per aggiornare il proprioper il supporto completo a Hitman 3. L’ultimo capitolo dell’agente 47 è arrivato sul mercato lo scorso 20 Gennaio. I test fatti da AMD riscontrano un miglioramento del circa il 10% rispetto al20.12.1. Tale comparativa è stata effettuata su una build, ovviamente tutta AMD, con una GPU RX 6800 XT da 16 GB e una CPU Ryzen 9 5900X con Hitman 3 in esecuzione con impostazioni 4K Ultra. Insomma, il top per il gaming in casa AMD. Oltre a Hitman 3, ilAMD21.1.1 supporta completamente anche ...

tuttoteKit : Driver #AMD Adrenalin 21.1.1: primo update del 2021 #AMDAdrenalin #tuttotek - HWLegend : AMD ha annunciato di aver reso disponibili per il download, in maniera del tutto ufficiale, i suoi nuovi driver Rad… - infoitscienza : AMD Adrenalin, i driver si aggiornano per Hitman 3 - 3dfxzone : @AMD rilascia il #Driver kit @Radeon #Software #adrenaline 2020 Edition 21.1.1 | -

Ultime Notizie dalla rete : Driver AMD Driver AMD Adrenalin 21.1.1: primo update del 2021 tuttoteK AMD Adrenalin, i driver si aggiornano per Hitman 3

AMD ha pubblicato una nuova versione dei suoi driver grafici Adrenalin per supportare al meglio il nuovissimo Hitman 3.

NVIDIA GeForce GT1010: nuova scheda grafica economica con GPU Pascal

Mentre molti aspettano che le GeForce RTX 30 siano di nuovo disponibili in volumi, NVIDIA in sordina ha aggiunto a listino la nuova scheda grafica di fascia bassa GeForce GT 1010, modello appartenente ...

AMD ha pubblicato una nuova versione dei suoi driver grafici Adrenalin per supportare al meglio il nuovissimo Hitman 3.Mentre molti aspettano che le GeForce RTX 30 siano di nuovo disponibili in volumi, NVIDIA in sordina ha aggiunto a listino la nuova scheda grafica di fascia bassa GeForce GT 1010, modello appartenente ...