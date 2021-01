Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi 25 gennaio: diminuiscono i casi ma aumentano i decessi e le terapie intensive (Di lunedì 25 gennaio 2021) “oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (-3.461) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 20 mila test, si registrano 874 casi positivi (-182), 40 i decessi (+24) e +2.558 i guariti. diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città rimangono sotto quota 500. Superata la soglia dei 3 milioni di tamponi molecolari effettuati.” Queste le parole di D’Amato. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 133 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) “su oltre 8 mila tamponi nel(-3.461) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 20 mila test, si registrano 874positivi (-182), 40 i(+24) e +2.558 i guariti., mentre, i ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Ia Roma città rimangono sotto quota 500. Superata la soglia dei 3 milioni di tamponi molecolari effettuati.” Queste le parole di D’Amato. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 133 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o ...

