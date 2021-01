Cashback, la precisazione di PagoPa: rimborsi assicurati nonostante i ritardi (Di lunedì 25 gennaio 2021) PagoPa, la società che gestisce l’app Io, ha voluto chiarire tutte le questioni tecniche che hanno ralletanto o in alcuni casi oscurato le transazioni effettuate con carte di credito e bancomat legate al Cashback. In un documento, che riporta la dicitura Contributo a una corretta informazione, per rassicurare e guidare i partecipanti nella comprensione delle dinamiche del programma, la società precisa che il mancato conteggio di alcune operazioni “corrisponde esclusivamente a casi circoscritti” e i possibili ritardi “non intaccano i rimborsi”. Cashback, i ritardi non intaccano i rimborsi Nel comunicato viene messo in evidenza che “Alla luce delle segnalazioni dei partecipanti che evidenziano come tema principale la non visualizzazione sull’app IO di transazioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021), la società che gestisce l’app Io, ha voluto chiarire tutte le questioni tecniche che hanno ralletanto o in alcuni casi oscurato le transazioni effettuate con carte di credito e bancomat legate al. In un documento, che riporta la dicitura Contributo a una corretta informazione, per rassicurare e guidare i partecipanti nella comprensione delle dinamiche del programma, la società precisa che il mancato conteggio di alcune operazioni “corrisponde esclusivamente a casi circoscritti” e i possibili“non intaccano i”., inon intaccano iNel comunicato viene messo in evidenza che “Alla luce delle segnalazioni dei partecipanti che evidenziano come tema principale la non visualizzazione sull’app IO di transazioni ...

Cashback spese auto e moto: rimborsabili anche bollo, benzina e multe

