CALCIOMERCATO: Dzeko ora vuole andare via (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'attaccante bosniaco in rotta con la società e l'allenatore chiede di essere ceduto. Finisce nel peggiore dei modi a Roma. Dzeko (Facebook)Dzeko vuole lasciare la Roma. Questo il triste epilogo calcistico che vede protagonisti l'attaccante bosniaco e la società giallorossa. La presunta lite con il tecnico Fonseca, la società che pare si sia schierata con l'allenatore piuttosto che sostenere quello che è probabilmente la stella della squadra romana. Tante gocce che hanno fatto traboccare un vaso fino a poche settimane fa perfettamente intatto. A questo punto la società giallorossa si guarda intorno alla ricerca di possibili acquirenti per l'attaccante ex Manchester City. Qualche giorno fa era stato rispolverato il vecchio interesse dell'Inter di Antonio Conte per l'attaccante, ed anche quello della Juventus che è da ...

