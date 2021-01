Athletic Bilbao, manita al Getafe: a segno anche Berenguer (Di martedì 26 gennaio 2021) Bilbao - Si conclude la ventesima giornata della Liga col superbo successo in rimonta dell'Athletic Bilbao contro il Getafe per 5 - 1 . Avvio di partita fulmineo per gli ospiti che dopo appena 18" ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 gennaio 2021)- Si conclude la ventesima giornata della Liga col superbo successo in rimonta dell'contro ilper 5 - 1 . Avvio di partita fulmineo per gli ospiti che dopo appena 18" ...

sportli26181512 : Athletic Bilbao, manita al Getafe: a segno anche Berenguer: Continua il momento magico dei baschi dopo la vittoria… - infobetting : Athletic Bilbao-Getafe: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Inigo Martinez - planetwin365ita : Anche la #Spagna ha il suo #MondayNight! ???? L'Athletic Bilbao arriva carico come non mai al match con il #Getafe do… - blab_live : #LaLiga, #AthleticGetafe @AthleticClub @GetafeCF baschi reduci dal trionfo in supercoppa! Probabili formazioni,… - Longo76Longo : @larisposta_42 @dbrh____ Si giusto perdemmo il playoff con l'Athletic Bilbao -