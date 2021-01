Asia Argento, Rob Cohen respinge l'accusa di stupro: "Parole sconcertanti" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Asia Argento si è fatta avanti nei giorni scorsi accusando il regista di Fast and the Furious e xXx Rob Cohen di violenza sessuale, ma lui ha negato le sue Parole. Il regista Rob Cohen ha respinto le accuse di stupro mossegli da Asia Argento nel corso di una recente intervista definendo le Parole dell'attrice "sconcertanti e totalmente false". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Asia Argento ha accusato il regista Rob Cohen di averla drogata e stuprata sul set di xXx. L'attrice ha raccontato che nel 2002, mentre erano sul set insieme, abusò di lei facendole bere il Ghb (la droga dello stupro). Il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021)si è fatta avanti nei giorni scorsindo il regista di Fast and the Furious e xXx Robdi violenza sessuale, ma lui ha negato le sue. Il regista Robha respinto le accuse dimossegli danel corso di una recente intervista definendo ledell'attrice "e totalmente false". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera,hato il regista Robdi averla drogata e stuprata sul set di xXx. L'attrice ha raccontato che nel 2002, mentre erano sul set insieme, abusò di lei facendole bere il Ghb (la droga dello). Il ...

