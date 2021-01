“Vogliamo un figlio” Uomini e Donne | due anni dopo il primo bebè per la coppia è di nuovo il momento giusto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 24 gennaio 2021) Sono numerosi gli sviluppi possibili delle storie nate dietro la telecamera. È anche per questa imprevedibilità chedi Maria De Filippi continua a far registrare ottimi dati di ascolto e riesce a sorprendere i telespettatoritanti. C’è chi si frequenta per poco tempo, chi si lascia, chi fa figli, chi si sposa e trova la felicità. E poi ci sono loro, Clarissa Marchese e Federico Gregucci. L’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare Clarissa e Federico erano appena rientrati da Miami, dove avevano vissuto per tre. L’ex miss Italia aveva annunciato che lasarebbe rientrata in Italia e che la nuova casa sarebbe stata in particolare a Firenze. Qui il marito ha trovato unlavorol’esperienza alla Juventus ...