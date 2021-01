Valanga a Monno: paura nel Bresciano, soccorritori in azione (Di domenica 24 gennaio 2021) Brescia, 24 gennaio 2021 - Sono giorni di massima allerta per il rischio valanghe in Lombardia . Oggi poco dopo le 15 una Valanga di grandi dimensioni si è staccata nella zona di Malga Boschetto, nel ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 24 gennaio 2021) Brescia, 24 gennaio 2021 - Sono giorni di massima allerta per il rischio valanghe in Lombardia . Oggi poco dopo le 15 unadi grandi dimensioni si è staccata nella zona di Malga Boschetto, nel ...

emergenzavvf : ?? #Brescia, intervento in atto in località Monno, a quota 2.700 metri nei pressi del rifugio Boschetto, per una val… - BeamaBeorg : RT @emergenzavvf: ?? #Brescia, intervento in atto in località Monno, a quota 2.700 metri nei pressi del rifugio Boschetto, per una valanga.… - Emergenza24 : RT @cnsas_official: #Lombardia, Monno: una valanga di grandi dimensioni si è staccata poco dopo le 15:00 nella zona di Malga Boschetto, in… - dileguossi : RT @emergenzavvf: ?? #Brescia, intervento in atto in località Monno, a quota 2.700 metri nei pressi del rifugio Boschetto, per una valanga.… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: ?? #Brescia, intervento in atto in località Monno, a quota 2.700 metri nei pressi del rifugio Boschetto, per una valanga.… -