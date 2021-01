SuperG Crans Montana | sci alpino | startlist di oggi | orario | tv | programma

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) Sarà tris per l’Italia? Dopo le due splendide vittorie in discesa di Sofia Ga, le nostre atlete partono con rinnovata fiducia per la terza gara della tappa di, valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021.alle ore 12.00 sarà di scena iligante che concederà un’altra grossa chance alle nostre portacolori. Sofia Ga vuole puntare ad un tris clamoroso dopo la quarta vittoria di fila in discesa, mentre Marta Bassino e Federica Brignone, come sempre, partono per vincere. Attenzione anche alle altre italiane, con Laura Pirovano e Elena Curtoni che vorranno ribadire l’ottimo risultato di ieri, mentre Francesca Marsaglia e Nadia Delago vogliono emulare le colleghe. IN TV – Ildi...