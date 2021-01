Super-G di Crans-Montana: la startlist del 24 gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Oggi, domenica 24 gennaio 2021 alle 12.00, prende il via il terzo appuntamento di velocità nel Canton Vallese e della specialità in questa stagione: il Super-G di Crans-Montana. Ecco la startlist completa. Super-G di Crans-Montana: cosa possiamo aspettarci? Ad aprire il Super-G di Crans-Montana saranno le prime due della classifica generale di Coppa del Mondo: Vlhova e Gisin. Petra Vlhova parte con il pettorale numero 1 grazie (o a causa) dalla WCSL di specialità, mentre Michelle Gisin ha pescato nel sorteggio il 2. Tante possibilità anche oggi per le italiane di cui ben cinque partiranno in top 15. La prima delle azzurre sarà Federica Brignone che ha scelto il numero 5. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Oggi, domenica 24alle 12.00, prende il via il terzo appuntamento di velocità nel Canton Vallese e della specialità in questa stagione: il-G di. Ecco lacompleta.-G di: cosa possiamo aspettarci? Ad aprire il-G disaranno le prime due della classifica generale di Coppa del Mondo: Vlhova e Gisin. Petra Vlhova parte con il pettorale numero 1 grazie (o a causa) dalla WCSL di specialità, mentre Michelle Gisin ha pescato nel sorteggio il 2. Tante possibilità anche oggi per le italiane di cui ben cinque partiranno in top 15. La prima delle azzurre sarà Federica Brignone che ha scelto il numero 5. La ...

