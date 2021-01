Sono 11.629 i nuovi casi di Covid, tasso di positività sale al 5,3% (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA – Sono 11.629 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. L’incremento delle vittime è di 299. I test sono 216.211 (molecolari e antigenici) con un tasso di positività che risale al 5,3% Leggi su dire (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA – Sono 11.629 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. L’incremento delle vittime è di 299. I test sono 216.211 (molecolari e antigenici) con un tasso di positività che risale al 5,3%

