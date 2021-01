Short track | Europei 2021 | Pietro Sighel argento nell’overall dopo una Superfinal da urlo

(Di domenica 24 gennaio 2021), ancora lui. A Danzica a tenere alta la bandiera dell’Italia è ancora una volta il 21enne trentino che conquista un altroeuropeoquello nei 500 metri. Questa volta, però,si supera e centra il secondo posto, la classifica che tiene conto di tutti i risultati nelle varie specialità. Punti preziosi conquistati alla fine di unadache ha visto l’azzurro battere tutti in 4:56.498 davanti all’olandese Itzhak de Laat (4:56.890) e all’ungherese John-Henry Krueger (4:57.226). Aglisul ghiaccio polacco, dunque, arriva un’altra risposta confortante per loazzurro. Epuò continuare a farci sognare. ...

