Ritardo del vaccino Covid, a rischio l’immunità di gregge (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Ritardo nelle consegne del vaccino rischia, seriamente, di compromettere l’intero piano vaccinale promosso dal governo. L’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge attraverso la vaccinazione del 70% della popolazione entro il mese di settembre, sembra essere diventata una chimera. Ritardo del vaccino: gli scenari possibili I possibili scenari, figli di questa incresciosa situazione, possono essere vari. Al momento il commissario all’emergenza Domenico Arcuri è pronto ad inviare una diffida a Pfizer BioNTech per mancato rispetto degli accordi presi. Non è detto che non si segua uguale procedura nei confronti di AstraZeneca. Qualora le due aziende farmaceutiche tornassero sui loro passi, ripensando il piano dei tagli, un Ritardo vi sarebbe ma, sicuramente, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilnelle consegne delrischia, seriamente, di compromettere l’intero piano vaccinale promosso dal governo. L’obiettivo di raggiungerediattraverso la vaccinazione del 70% della popolazione entro il mese di settembre, sembra essere diventata una chimera.del: gli scenari possibili I possibili scenari, figli di questa incresciosa situazione, possono essere vari. Al momento il commissario all’emergenza Domenico Arcuri è pronto ad inviare una diffida a Pfizer BioNTech per mancato rispetto degli accordi presi. Non è detto che non si segua uguale procedura nei confronti di AstraZeneca. Qualora le due aziende farmaceutiche tornassero sui loro passi, ripensando il piano dei tagli, unvi sarebbe ma, sicuramente, ...

LucaBizzarri : C’è uno che oggi, nel momento cruciale del paese, è arrivato in ritardo. Era lì, ma ha fatto tardi. - arianna_furi : Dall’intervento di @matteorenzi dobbiamo portarci a casa la consapevolezza che ciò che stiamo vivendo non ci esenta… - ladyonorato : Il più grande successo di #Conte e del suo ministero della propaganda è quello di aver convinto gli Italiani che il… - Mariang47614228 : RT @MinervaMcGrani1: @cris_cersei Vedo che sul ritardo del vaccino la pensa come me...peccato però che abbia fatto uno scivolone su Robert… - TheItalianTimes : Infuriano le polemiche per il ritardo sui #vaccini e #Arcuri annuncia un esposto contro #Pfizer. Intanto è caos sir… -