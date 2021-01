Platinum Games ha un altro annuncio importante per il 2021

Leggi su tuttotek

(Di domenica 24 gennaio 2021) Stando a quanto apparso sul sito ufficiale dell’azienda,avrebbe nel cassetto ancora unda fare per questo già più che pienoè stata un’azienda piuttosto prolifica, se nona livello di annunci, durante lo scorso anno. Dopo l’arrivo di un ottimo Astral Chain in esclusiva Nintendo Switch, infatti, l’azienda ha già annunciato di essere al lavoro su tantissime novità, fra cui anche Babylon’s Fall insieme a Square Enix. L’acquisizione di Tencent deve aver portato un grande quantitativo di sproni finanziari, perché durante lo scorso anno ha creato un sito apposito per promuovere quattro annunci diversi. E proprio da questo sito, chiamato4, giunge la conferma di un’ulteriore ...