Pci | Rampelli | ' no francobollo | farlo per 150 mo Roma Capitale con celebrazione Camera'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Chiediamo l'immediato ritiro il ritiro del francobollo" dedicato al centenario della nascita del Pci, "mentre ci aspettiamo quanto prima che le Poste facciano un annullo filatelico per il 150/mo anniversario della proclamazione di Roma Capitale, la cui designazione ufficiale avvenne il 3 febbraio del 1871 con la pubblicazione sulla Gazzetta del Regno d'Italia. Infine, chiederò in una lettera al presidente Fico di dedicare il 3 febbraio una sessione special dei lavori d'Aula alla presenza delle alte cariche dello Stato, del governo e del Vaticano". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.

