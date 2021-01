Orrore in Sicilia | 17enne in un burrone | il fidanzato fa trovare il cadavere

Leggi su dire

(Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA – Indagini in corso a Caccamo, nel Palermitano, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 17 anni in un dirupo. Il cadavere è stato ritrovato dai carabinieri dietro le indicazioni del fidanzato 19enne. Il ragazzo viene ascoltato in questi minuti in caserma. Avrebbe confessato il femminicidio. Sul luogo del ritrovamento, nella zona di Monte San Calogero, anche i vigili del fuoco. La vittima si chiamava Roberta Siragusa. A CACCAMO LUTTO CITTADINO