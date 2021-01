Ora è ufficiale: Dionisi è un giocatore dell’Ascoli (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone le prestazioni sportive di Federico Dionisi, attaccante di indiscussa esperienza con 337 presenze fra Serie A e B. Il Club di Patron Pulcinelli si è assicurato la permanenza in bianconero dell’attaccante per tre anni, fino al 30 giugno 2023. Nato a Rieti il 16 giugno 1987, Dionisi ha vestito, fra le altre, le maglie di Livorno, Salernitana, Olhanense (massima serie portoghese) e Frosinone: 292 le presenze in Serie B con 98 gol all’attivo e 36 assist; in Serie A 45 presenze, 10 gol e 4 assist. Tre le promozioni in Serie A, due con la maglia del Frosinone, una con quella labronica. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con entusiasmo l’arrivo di Federico Dionisi. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone le prestazioni sportive di Federico, attaccante di indiscussa esperienza con 337 presenze fra Serie A e B. Il Club di Patron Pulcinelli si è assicurato la permanenza in bianconero dell’attaccante per tre anni, fino al 30 giugno 2023. Nato a Rieti il 16 giugno 1987,ha vestito, fra le altre, le maglie di Livorno, Salernitana, Olhanense (massima serie portoghese) e Frosinone: 292 le presenze in Serie B con 98 gol all’attivo e 36 assist; in Serie A 45 presenze, 10 gol e 4 assist. Tre le promozioni in Serie A, due con la maglia del Frosinone, una con quella labronica. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con entusiasmo l’arrivo di Federico. Visualizza questo post su ...

Ora è ufficiale. Federico Dionisi, dopo una lunga trattativa portata avanti dal ds Ciro Polito, lascia il Frosinon e firma un contratto con l'Ascoli fino al 30 Giugno 2023. Ecco il comunicato ufficial ...

